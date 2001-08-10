Для жителей Березняков проведут выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина 2 сентября в с. Березняки состоится выездной прием граждан. Его проведет вице-мэр Александр Гринберг.
В мероприятии примут участие представители профильных подразделений администрации города, курирующих городское хозяйство, вопросы благоустройства, транспорта, социальной сферы, а также представители ресурсоснабжающих организаций.
Прием пройдет в ДК «Родник» по адресу: ул. Крайняя, 8а. Начало в 18.30.
Южносахалинцам напоминают о необходимости использования средств защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов) в местах общего пользования, проведения термометрии и других мерах профилактики. Обязательна обработка рук санитайзерами и соблюдение социальной дистанции.
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