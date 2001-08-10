Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2021
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Южносахалинцам напоминают о перекрытиях в день репетиции парада
11:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Березняков проведут выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина 2 сентября в с. Березняки состоится выездной прием граждан. Его проведет вице-мэр Александр Гринберг.

В мероприятии примут участие представители профильных подразделений администрации города, курирующих городское хозяйство, вопросы благоустройства, транспорта, социальной сферы, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

Прием пройдет в ДК «Родник» по адресу: ул. Крайняя, 8а. Начало в 18.30.

Южносахалинцам напоминают о необходимости использования средств защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов) в местах общего пользования, проведения термометрии и других мерах профилактики. Обязательна обработка рук санитайзерами и соблюдение социальной дистанции.

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