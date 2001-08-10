Поронайские депутаты встретились на 37-ой сессии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 августа 2021 года в большом зале заседаний администрации состоялось 37-е заседание собрания Поронайского городского округа.

В сессии принял участие мэр Александр Радомский и депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук. В торжественной обстановке выразили благодарность от министерства сельского хозяйства и торговли за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и в связи с Днем российского фермера крестьянским (фермерским) хозяйствам Толстова П.В., Позднякова А.Л., Волковой А.В., Никифоровой И.С. Кроме того, почетной грамотой были награждены индивидуальный предприниматель Хон Г.Н. и огнеупорщик МУП «ПКК-1» Пак Х.Ч.

Первым на повестке дня стал доклад директора ДОКиС Натальи Анисовой. Она предоставила подробную информацию о готовности объектов образования городского округа. По итогам проверки, прошедшей с 3 по 16 августа текущего года, межведомственная комиссия подтвердила готовность образовательных учреждений к новому учебному периоду. Всего на подготовку из средств местного бюджета израсходовано 9,9 млн. рублей. Из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 24,3 млн. рублей для выполнения ремонтных работ. В рамках молодежного бюджета реализуются мероприятия на общую сумму 20,2 млн. рублей. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции все учреждения обеспечены санитайзерами и бесконтактными термометрами, закуплены рециркуляторы в количестве 287 штук.

На сессии был утвержден порядок реализации правотворческой инициативы граждан в районе.

Был назначен ряд опросов и собраний граждан в сентябре 2021 года на территории сел Поронайского городского округа (Забайкалец, Малиновка, Матросово) по вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования. В завершении сессии было утверждено внесение изменений в Устав муниципального образования.