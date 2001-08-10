Еще в одном дворе Южно-Сахалинска появится детская площадка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках исполнения поручения мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина специалистами администрации был разработан эскизный проект, который представили жителям указанных домов. Накануне также был проведен поквартирный опрос, в результате которого большинство проживающих также высказались за размещение детской игровой площадки на своей дворовой территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в июне 14-летний южносахалинец Денис Герасименко обратился к главе региона Валерию Лимаренко через социальные сети с просьбой уделить внимание состоянию спортивной площадки во дворе школьника. После этого было проведено несколько встреч с участием Сергея Надсадина, специалистов администрации, председателя Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина. В результате чего по поручению мэра был разработан проект благоустройства дворовой территории.
В настоящее время конкурсная документация на обустройство детской площадки готовится к размещению. Оборудовать саму конструкцию планируется также в этом году.
Отметим, что этим летом также был произведен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в данном дворе. Состояние территории также на контроле профильных специалистов мэрии. Что касается капитального ремонта — он в планах на 2023 год.
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