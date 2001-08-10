Карта сахалинца заметит школьникам Южно-Сахалинска проездной, пропуск в школу и даст скидку в буфете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Школы областной столицы присоединяются к проекту "Карта сахалинца. С начала учебного года карту можно будет использовать в качестве пропуска в образовательное учреждение и получать скидки в школьном буфете, расказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Для школьников "Карта сахалинца" - удобный универсальный инструмент, который может заменить как минимум три пластиковых документа: пропуск, проездной и платежную карту, - рассказала директор школы №26 Лира Спесивцева. - Мы настраиваем к 1 сентября нашу пропускную систему под "Карту сахалинца", в буфете стоит терминал, по которому также можно опалить покупку картой и получить скидку на завтраки и обеды.
С началом учебного года на классных часах родителям и школьникам расскажут о преимуществах "Карты сахалинца", чтобы взрослые могли больше узнать о возможностях пластикового документа и помогли своим детям оформить карту.
- Я получила "Карту сахалинца" в начале лета и уже активно ей пользуюсь в кафе, например, получаю кэшбэк за покупки, - рассказала учащаяся школы № 26 Елизавета Юрченко. - С 1 сентября смогу по ней бесплатно ездить на автобусе и использовать как пропуск в школу, расплачиваться в столовой. Зимой планирую посещать Горный воздух тоже со скидкой по этой карте. Удобно, что теперь не нужно носить с собой несколько карт, а просто использовать "Карту сахалинца".
Напомним, "Карта сахалинца" выпускается и обслуживается бесплатно. В первую очередь, она социальная: горожане в возрасте старше 70 лет могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, а люди от 55 - посещать учреждения культуры и спорта, в том числе театра, кинотеатров, краеведческого музея, зоопарка, бассейнов, спортивных школ, а также бесплатно подниматься на СТК "Горный воздух". Среди возможностей также начисление заработной платы и социальных выплат, дополнительные скидки и специальные предложения от партнеров платежной системы, кешбэк за покупки у партнеров.
Оформить "Карту сахалинца" теперь можно в Сбербанке, банке "АТБ", "Газпромбанке", банке "Итуруп" и "Россельхозбанке". Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".
Подробнее с информацией о патерах проекта, а также о возможностях карты можно ознакомиться на сайте: https://eks.sakhalin.gov.ru/.
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