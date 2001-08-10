На Сахалине с 1 сентября меняется расписание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 сентября ОАО "Пассажирская компания "Сахалин"" меняет расписание пригородных поездов сообщением Южно-Сахалинск - Томари – Южно-Сахалинск и Южно-Сахалинск - Поронайск – Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в АО "Поссажирская компания "Сахалин"".

"Орлан", совершающий рейсы Южно-Сахалинск – Поронайск, будет отправляться из областного центра в то же время, что и прежде, в 16.00, но прибывать в Поронайск станет чуть ранее, в 21.03 (до 1 сентября - 21.12).

Изменится и время отправления из Поронайска в Южно-Сахалинск – 5.43, вместо 5.33. Время прибытия в областной центр остается прежним (10.47), благодаря увеличению скорости движения экспресса.

Что касается расписания пригородного поезда Южно-Сахалинск-Томари, то РА-3 с вокзала Южно-Сахалинска будет отходить в то же время, в 17.35. Но если раньше в пункт назначения «Орлан» приходил в 21.43, то теперь время прибытия на 13 минут раньше – в 21.30.

Отправление обратного поезда из Томари также изменится, оно будет перенесено на 4:04. Время прибытия в областной центр останется прежним - в 7:59.

АО "ПКС" призывает пассажиров следить за временем отправления, указанным в билетах и на официальном интернет-ресурсе перевозчика http://pk-sakhalin.ru/ в разделе "Расписание".