Дожди ухудшили качество воды в Синегрске, для населения организуют подвоз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26-27 августа в Синегорск будут подвозить питьевую воду. Это связано с тем, что сильный дождь может ухудшить качество воды в водохранилище, а полностью работы на водозаборах Синегорска ещё не завершены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня, 26 августа, с 13.00 до 15.00 машина будет курсировать по нижеуказанным адресам, подавая знак жителям громким сигналом.
На 27 августа график подвоза следующий:
- ул. Коммунистическая, 6 - в 14.00;
- ул. Коммунистическая, 9 - в 14.20;
- ул. Коммунистическая, 17 - в 14.40;
- ул. Коммунистическая, 34 - в 15.00;
- ул. Коммунистическая, 41 - в 15.20;
- ул. Коммунистическая, 43 - в 15.40;
- ул. Коммунистическая, д. 71 (больница) - в 16.00;
- ул. Коммунистическая, д. 65, д. 67 - в 16.20;
- ул. Парковая, 14 (детский сад) - в 16.40;
- ул. Горная, д.7, д. 8 - в 17.00;
- ул. Шахтерская, д. 6 - в 17.20;
- ул. Шахтерская, д. 11, д. 13 - в 17.40;
- ул. Горная, д. 5 - в 18.00;
- ул. Горная, д. 6 - в 18.20;
- ул. Горная, д. 2 - в 18.40.
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