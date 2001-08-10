Лучших серебряных волонтеров выбирают жители Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе стартовало народное голосование конкурса «Острова добра» в рамках ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Активные представители старшего поколения соревнуются в номинации "Лучший "серебряный" доброволец (волонтер) Сахалинской области". Организатором номинации выступает министерство социальной защиты островного региона.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, в этом году на номинацию пришло 20 заявок. Участниками стали жители области в возрасте от 55 до 89 лет. На сайте регионального министерства социальной защиты стартовало голосование, итоги будут подведены 27 августа. Также все заявки оценивает экспертное жюри. Баллы участников на онлайн-голосовании и оценки комиссии будут суммированы, чтобы определить тройку финалистов. Они будут представлены на народном голосовании на сайте премии «Сахалинский маяк».

– В Сахалинской области активно развивается движение серебряных добровольцев. Люди старшего поколения с интересом и энтузиазмом включаются в социально-экономическую жизнь региона, помогают в реализации социально значимых мероприятий в сфере здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, культуры. Это люди с активной жизненной и гражданской позицией, испытывающие потребность передавать свой опыт, делиться знаниями, участвовать в воспитании молодого поколения, организации досуга для пенсионеров, защите прав пожилых людей, вовлечении их в спорт и творчество. Очень важно поддержать наших серебряных волонтеров на этом пути, показать, что общество ценит их и благодарит за их бескорыстный труд. Поэтому такое важное значение имеет конкурс «Острова добра» и ежегодная премия губернатора «Сахалинский маяк», которые позволяют рассказывать о выдающихся сахалинцах и курильчанах, популяризировать лучшие практики и вдохновлять окружающих на добрые дела, – прокомментировали в оргкомитете конкурса.