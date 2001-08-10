Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2021
Сегодня 22:08
74,07|86,78|66,91
Прокуратура Южно-Сахалинска проверит, при каких обстоятельствах из детского сада ушел ребенок
12:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проверяют дороги и тропы к образовательным учреждениям

В Южно-Сахалинске проверяют дороги и тропы к образовательным учреждениям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Непосредственная приемка образовательных учреждений Южно-Сахалинска завершена. Проверены антитеррористическая готовность, системы пожарной безопасности и т.д. Сейчас идет обследование подъездных и пеших путей к учреждениям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работа ведется департаментом образования совместно с ГИБДД и профильными структурами администрации города, в том числе ответственными за благоустройство.

Так, уже завершено обследование всех школьных автобусных маршрутов, по которым осуществляется подвоз детей. Также проведен полный осмотр технического состояния школьных автобусов.

Сейчас ведется работа по обследованию пеших путей следования детей к образовательным организациям. Все выявленные недочеты будут направлены в профильные ведомства для оперативного устранения в срок до 1 сентября.  

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?