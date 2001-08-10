В Южно-Сахалинске проверяют дороги и тропы к образовательным учреждениям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Непосредственная приемка образовательных учреждений Южно-Сахалинска завершена. Проверены антитеррористическая готовность, системы пожарной безопасности и т.д. Сейчас идет обследование подъездных и пеших путей к учреждениям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работа ведется департаментом образования совместно с ГИБДД и профильными структурами администрации города, в том числе ответственными за благоустройство.
Так, уже завершено обследование всех школьных автобусных маршрутов, по которым осуществляется подвоз детей. Также проведен полный осмотр технического состояния школьных автобусов.
Сейчас ведется работа по обследованию пеших путей следования детей к образовательным организациям. Все выявленные недочеты будут направлены в профильные ведомства для оперативного устранения в срок до 1 сентября.
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