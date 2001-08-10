В Южно-Сахалинске перекроют дороги для репетиции парада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением репетиций торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, в областном центре будут действовать временные ограничения для остановки и движения транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 24 и 27 августа с 19.30 до 22.30 движение будет ограничено в районе площади Славы на участке от ул. Тихоокеанской до пер. Алтайского; по пер. Алтайскому на участке от ул. Горького до АО «Гидрострой» (пер. Алтайский, 11); Коммунистический проспект от ул. Горького до Коммунистического проспекта, 9.

А с 10.00 до 19.30 в эти же даты будут ограничены остановка и парковка транспортных средств на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Тихоокеанской.

В связи с вводимыми ограничениями будет скорректирован график движения общественного транспорта. Планируется, что объезд будет осуществляться по улице Тихоокеанской. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.