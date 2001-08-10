В Южно-Сахалинске на время репетиции парада ограничат движения транспорта и парковку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением репетиций торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, в областном центре будут действовать временные ограничения для остановки и движения транспортных средств.
Так, 24 и 27 августа с 19.30 до 22.30 движение будет ограничено в районе площади Славы на участке от ул. Тихоокеанской до пер. Алтайского; по пер. Алтайскому на участке от ул. Горького до АО «Гидрострой» (пер. Алтайский, 11); Коммунистический проспект от ул. Горького до Коммунистического проспекта, 9.
А с 10.00 до 19.30 в эти же даты будут ограничены остановка и парковка транспортных средств на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Тихоокеанской.
В связи с вводимыми ограничениями будет скорректирован график движения общественного транспорта. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 00:17 Сегодня Нормальный рост ребенка
- 00:18 Сегодня Бухгалтерские услуги для ИП
13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
11:54 19 Августа На Сахалине вор зашел в служебное помещение и вынес дамскую сумочку
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
- 15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
- 13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?