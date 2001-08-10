Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект организован в рамках ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк" и курируется администрацией губернатора и правительства Сахалинской области. Цель конкурса – признание достижений и заслуг жителей островного региона в социальной и общественной сферах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Конкурс проходит по пяти номинациям: "Гражданская позиция", "Активное долголетие", "Выдающийся родитель", "Юный гражданин", "Известный островитянин". Жителям Сахалинской области предлагают выбрать лучших в каждой из них.

В номинации "Юный гражданин" на победу претендуют 47 жителей Сахалинской области – школьники и студенты, которым еще не исполнилось 18 лет. Эти ребята принимают активное участие в жизни своих городов и сел, успешны в учебе и общественной деятельности.

16 жителей островного региона подали заявки в номинации "Известный островитянин". Ее участники – люди, которые прославили область своими достижениями и поступками.

В номинации "Активное долголетие" за победу борются 36 граждан. Это жители старшего поколения, которые пропагандируют здоровый образ жизни, сотрудничают со спортивными учреждениями и воспитывают молодежь.

В номинации "Выдающийся родитель" подано 32 заявки. На победу претендуют многодетные жители области. Кандидаты на премию воспитывают своих детей в атмосфере постоянного внимания, помогая им стать выдающимися личностями.

Пятеро сахалинцев претендуют на победу в номинации "Гражданская позиция". Каждый из участников конкурса совершил свой подвиг, демонстрируя смелость, решительность и отвагу. Номинанты на победу спасали людей и животных, не оставшись в стороне от чужой беды.