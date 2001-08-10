Началось голосование в конкурсе "Гордость Сахалинской области"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект организован в рамках ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк" и курируется администрацией губернатора и правительства Сахалинской области. Цель конкурса – признание достижений и заслуг жителей островного региона в социальной и общественной сферах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Конкурс проходит по пяти номинациям: "Гражданская позиция", "Активное долголетие", "Выдающийся родитель", "Юный гражданин", "Известный островитянин". Жителям Сахалинской области предлагают выбрать лучших в каждой из них.
В номинации "Юный гражданин" на победу претендуют 47 жителей Сахалинской области – школьники и студенты, которым еще не исполнилось 18 лет. Эти ребята принимают активное участие в жизни своих городов и сел, успешны в учебе и общественной деятельности.
16 жителей островного региона подали заявки в номинации "Известный островитянин". Ее участники – люди, которые прославили область своими достижениями и поступками.
В номинации "Активное долголетие" за победу борются 36 граждан. Это жители старшего поколения, которые пропагандируют здоровый образ жизни, сотрудничают со спортивными учреждениями и воспитывают молодежь.
В номинации "Выдающийся родитель" подано 32 заявки. На победу претендуют многодетные жители области. Кандидаты на премию воспитывают своих детей в атмосфере постоянного внимания, помогая им стать выдающимися личностями.
Пятеро сахалинцев претендуют на победу в номинации "Гражданская позиция". Каждый из участников конкурса совершил свой подвиг, демонстрируя смелость, решительность и отвагу. Номинанты на победу спасали людей и животных, не оставшись в стороне от чужой беды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 00:17 Сегодня Нормальный рост ребенка
- 00:18 Сегодня Бухгалтерские услуги для ИП
13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
11:54 19 Августа На Сахалине вор зашел в служебное помещение и вынес дамскую сумочку
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
- 15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
- 13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?