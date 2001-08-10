Автомобилистов Южно-Сахалинска просят не оставлять машины во дворах время ремонта территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 дворовых территорий Южно-Сахалинска сегодня охвачены текущим ремонтом. К предстоящим выходным дням число планируется увеличить, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня работы ведутся на ул. Поповича, 42, 42А, пр. Мира, 151, ул. Физкультурной, 10А, ул. Тихоокеанской, 6А, 8А и др. На выходных планируется начать ремонт ул. Сахалинской, 55, ул. Амурской, 4 и 6, ул. Ленина, 125 и 127, а также на ул. Армейской в Хомутово, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Алексей Сапронов.

Напомним, к середине августа в рамках текущего ремонта в порядок приведены 308 дворовых территорий, ликвидировано более 24 000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия. Работы проводятся по поручению главы островного региона Валерия Лимаренко. С учетом немалого количества обращений было принято решение продлить срок ремонта до конца сентября.

Текущий ремонт во дворах проводится не только в черте города, но и в планировочных районах. Администрация Южно-Сахалинска обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт во дворах во время проведения ремонтных работ.