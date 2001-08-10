Автомобилистов Южно-Сахалинска просят не оставлять машины во дворах время ремонта территории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 дворовых территорий Южно-Сахалинска сегодня охвачены текущим ремонтом. К предстоящим выходным дням число планируется увеличить, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня работы ведутся на ул. Поповича, 42, 42А, пр. Мира, 151, ул. Физкультурной, 10А, ул. Тихоокеанской, 6А, 8А и др. На выходных планируется начать ремонт ул. Сахалинской, 55, ул. Амурской, 4 и 6, ул. Ленина, 125 и 127, а также на ул. Армейской в Хомутово, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Алексей Сапронов.
Напомним, к середине августа в рамках текущего ремонта в порядок приведены 308 дворовых территорий, ликвидировано более 24 000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия. Работы проводятся по поручению главы островного региона Валерия Лимаренко. С учетом немалого количества обращений было принято решение продлить срок ремонта до конца сентября.
Текущий ремонт во дворах проводится не только в черте города, но и в планировочных районах. Администрация Южно-Сахалинска обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт во дворах во время проведения ремонтных работ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня В Южно-Сахалинске 22 августа ограничат движение по перекрестку Ленина-Бумажная
10:43 Сегодня На Сахалине авария оставила без воды два населенных пункта
08:50 Сегодня Аэрофлот снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников
10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
16:32 13 Августа В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной
12:06 13 Августа Белорукие гиббоны, выпущенные в новый вольер сахалинского зоопарка, создали аншлаг
15:33 13 Августа В Южно-Сахалинске за выходные планируют завершить основные работы на перекрестке улиц Ленина и Бумажная
15:55 13 Августа Скверы Южно-Сахалинска будет оберегать частное охранное агентство
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
Выбор редакции
- 10:36 Сегодня Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 15:50 Вчера У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
- 15:37 18 Августа У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
- 13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?