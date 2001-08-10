В Южно-Сахалинске около 200 детских площадок нуждаются в ремонте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Сергея Надсадина в Южно-Сахалинске проводилась инвентаризация детских площадок, расположенных на территории городского округа. Работа завершена. Выявлено 405 детских площадок, установлены собственники. Ведется работа по обследованию элементов и малых архитектурных форм (МАФ) для определения объемов необходимого ремонта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дефектовку проводят сотрудники МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства". Обследуется каждый элемент, установленный на площадке. Принимается решение о ремонте или демонтаже конструкций, которые повреждены и небезопасны. На данный момент в дефектную ведомость внесено более 500 МАФов, нуждающихся в ремонте.

Мэром поставлена задача - привести детские площадки в нормальное состояние в кратчайшие сроки. Ремонт будут выполнять департамент городского хозяйства и МУП "ЖЭУ-10". Это порядка 200 площадок. По остальным ведется работа с управляющими компаниями.

Кроме того, на детских площадках будут установлены информационные щиты с правилами эксплуатации элементов и ограничениями по возрасту.

Также мэр взял на личный контроль ситуацию с детской площадкой по ул. 2-я Красносельская, 20 в Ново-Александровске. О неудовлетворительном ее состоянии Сергею Надсадину в Инстаграм написал юный житель дома Максим. Мальчик пожаловался на старое оборудование, а также на выгул собак. С этой проблемой он пытался бороться самостоятельно: рисовали с братом плакаты, развешивали их во дворе, но каких-то видимых результатов это не принесло.

Это обращение не прошло мимо внимания мэра. Сергей Надсадин дал поручение подчиненным и курирующему вице-мэру Александру Гринбергу выехать на место и предметно изучить состояние двора, а также рассмотреть различные варианты благоустройства этой территории, чтобы она была комфортной в первую очередь для детей. Накануне в рамках инвентаризации детских площадок по этому адресу побывали профильные специалисты, которые оперативно демонтировали часть старых конструкций и взяли эту территорию на особый контроль.

Также мэр лично созвонился с Максимом. Мальчик рассказал, что перешел в 4-й класс, неплохо учится и ему небезразлично состояние двора, в котором он живет. Именно поэтому он не постеснялся и обратился к мэру напрямую. В свою очередь Сергей Надсадин поблагодарил Максима за активность, пожелал мальчишке успехов в наступающем учебном году, дал номер своего телефона и попросил юного активиста напрямую обращаться к нему по любым вопросам, требующим оперативного решения.