Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе организована перевозка граждан с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения в режиме «Инватакси», рассказали ТИА «Острова» в районной администрации.

Для получения специальной транспортной услуги гражданам с ограниченными возможностями и другим маломобильным группам населения (граждане 65-ти лет, граждане с временным нарушением здоровья) необходимо за три дня до осуществления поездки оставить заявку по номеру 8(42431)4-42-64 или в письменном виде в администрации Поронайского городского округа по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61а, кааб. 29.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 часов (кроме праздничных дней).

Услуга предоставляется бесплатно не более трех раз в месяц в целях посещения:

- медицинских учреждений;

- учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения;

- учреждений пенсионного фонда РФ;

- органов местного самоуправления;

- культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В случае отказа от услуги необходимо проинформировать администрацию Поронайского городского округа не менее чем за сутки до поездки. Информация об отказе от услуги принимается по телефону 8(42431)4-42-64 или в письменном виде (заявление в произвольной форме).