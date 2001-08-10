Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2021
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08:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске "серебряные волонтёры" приняли участие в акции "Останови COVID"

В Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске "Серебрянные" волонтёры приняли участие в акции "Останови COVID".

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В рамках акции добровольцы разъясняли жителям дачных участков о необходимости вакцинации.

 

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За сутки в Сахалинской области заразилось коронавирусной инфекцией 108 человек, умерло - 4.

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