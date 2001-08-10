Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2021
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08:48, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жительница Поронайска получила почетный знак к 75-летию Сахалинской области

Жительница Поронайска получила почетный знак к 75-летию Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первым жителем Поронайского района, получившим награду из рук губернатора Сахалитнской области Валерия Лимаренко, стала руководитель общественной организации пенсионеров Людмила Михайловна Чернова.

Почётный житель района, почётный житель области, посвятившая более 40 лет воспитанию подрастающего поколения, харизматичный организатор и жизнерадостный человек с неиссякаемой позитивной жизненной энергией, способный и умеющий созидать.

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