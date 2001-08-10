Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2021
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19 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
17:13, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

19 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

19 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В МКП "Городской водоканал" рассказали корреспонденту ТИА "Острова", что в связи с ремонтными работами на сети водопровода  19 августа с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: 
- ул.Вокзальная,68-72;
- ул.Железнодорожная,77-87, 79а-91а;
- пр.Победы,89-95, 89а, 91а. 
Телефон  диспетчерской МКП "Городской водоканал" 72-32-40.

 

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