Инфляция в Сахалинской области в июле 2021 года составила 4,71%.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Годовая инфляция в Сахалинской области в июле 2021 года увеличилась на 0,03 п.п. по сравнению с июнем и составила 4,71%. При этом она осталась ниже значений в Дальневосточном федеральном округе (5,84%) и России в целом (6,46%). Увеличение инфляции в области происходило за счет эффекта низкой сравнительной базы прошлого года и продолжающегося давления со стороны издержек, рассказали ТИА "Острова" в южносахалинском отделении Дальневосточного ГУ Банка России.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в области составил 6,23%, увеличившись на 0,46 п.п. по сравнению с июнем.

Заметно увеличился годовой темп прироста цен на капусту и лук. Во многом это связано с эффектом базы прошлого года, когда в июле цены на них снижались в связи с поступлением на рынок продукции нового урожая из российских регионов-производителей. До этого весной 2020 года наблюдалось значительное увеличение цен. Это было связано с замещением на рынке китайской продукции поставками из других стран-экспортеров по более высоким ценам из-за ужесточения Китаем ограничений на трансграничные перевозки в связи с пандемией. В течение 2021 года поставки были более стабильными. Дополнительным фактором стала аномально высокая температура в июле, в результате чего ожидалось более позднее поступление местного урожая капусты и лука, что также способствовало ускорению годового роста цен на них.

С другой стороны, аномально жаркая погода в июле обусловила более раннее по сравнению с прошлым годом появление в торговых сетях традиционно более дорогой местной фермерской продукции. Это, вместе с ростом издержек на импортные удобрения, повлияло на ускорение годового роста цен на помидоры.

Увеличение стоимости кормов, ветеринарных препаратов, материалов для упаковки и оборудования на фоне ранее произошедшего ослабления рубля привело к ускорению годового роста цен на мясопродукты.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на рынке непродовольственных товаров в июле 2021 года составил 4,37%, снизившись на 0,29 п.п. по сравнению с июнем.

Замедление годовых темпов прироста цен на топливо было обусловлено положительным влиянием нового демпферного механизма, а также эффектом высокой базы прошлого года, когда спрос на топливо в регионе был существенно выше обычного из-за действовавших тогда более строгих ограничений на зарубежные поездки.

Снижение предложения древесины и металлов на внутреннем рынке, в том числе из-за роста их экспорта вследствие увеличения мировых цен, по-прежнему способствовало ускорению годового роста цен на строительные материалы. Кроме того, на их удорожание продолжает оказывать влияние увеличение объемов жилищного строительства на фоне действия льготной ипотеки с господдержкой.

Услуги

Годовой прирост цен в сфере услуг в Сахалинской области снизился с 2,70% в июне до 2,58% в июле 2021 года. Заметный вклад в ускорение инфляции внесла динамика цен на медицинские услуги. Замедление годового роста цен на них обусловлено эффектом высокой базы. В июле прошлого года стоимость стоматологических услуг из-за роста издержек, в том числе из-за ослабления рубля. В июле этого года цены на них не менялись.

Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в июле 2021 года увеличилась до 5,84% после 5,60% в июне. Ускорение происходило под влиянием продолжающейся активизации потребительского спроса в условиях сохраняющегося давления со стороны издержек производителей, связанных в том числе с ростом мировых цен на отдельных товарных рынках.

В целом по России годовая инфляция в июле 2021 года замедлилась до 6,46%. Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение волатильных компонент — темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок. При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов. Месячный прирост цен на непродовольственные товары (с поправкой на сезонность) остается на пятилетних максимумах, во многом под влиянием растущего спроса и увеличения издержек производителей, в том числе связанного с ускоренным ростом цен на мировых товарных рынках. Текущие показатели устойчивой ценовой динамики сохраняются на повышенных уровнях. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.