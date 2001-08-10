Аэрофлот представляет первый Boeing 777 с обновлённым салоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот представляет первый дальнемагистральный лайнер Boeing 777 c обновлённым салоном. Самолёт вмещает 427 пассажиров, при этом сохраняя высокий уровень комфорта и сервиса для путешественников всех классов обслуживания.

Компоновка салона – 28 кресел бизнес-класса Super Diamond NG, оборудованных дверьми, 24 кресла класса Комфорт и 375 кресел класса Эконом. Все сидения в салоне выполнены из высококачественной жаккардовой ткани. Шаг кресел в классе Эконом составляет в среднем 80 см, в классе Комфорт – 96 см. Пассажирам класса Бизнес предлагаются индивидуальные кресла с высоким уровнем приватности. Выдвижные двери и дополнительный подлокотник мгновенно превращают место в небольшой кабинет, уютный кинозал с монитором высокого разрешения (HD) и диагональю 18,5 дюйма или закрытую от посторонних взглядов спальную комнату, в которой кресло раскладывается в горизонтальную кровать с максимальной длиной два метра.

К услугам пассажиров всех классов обслуживания новейшая развлекательная мультимедийная система Panasonic Ex3: кинопремьеры и классика кинематографа, аудиокниги и более 600 музыкальных альбомов, игры, детский канал, карта полёта с гидами по городам (по аналогии с А350). Также на борту есть доступ к высокоскоростному интернету (до 30 Мбит/сек)*.

Инновационная концепция в дизайне салона и кресел обеспечивает премиальность продукта Аэрофлота. Авиакомпания планирует использовать Boeing 777 с новым салоном на самых востребованных международных и внутренних направлениях: Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маэ, Мале, Дели, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. До конца 2021 года Аэрофлот оснастит обновлённым интерьером ещё два самолёта.

Аэрофлот обладает одним из самых молодых парков воздушных судов в мире. По состоянию на август 2021 года авиакомпания эксплуатирует 202 самолёта, из них – 20 дальнемагистральных лайнеров Boeing 777-300ER.