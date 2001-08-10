Дворы Южно-Сахалинска пообещали ремонтировать до конца сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 24 000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия на 308 дворовых территориях на сегодня в рамках текущего ремонта ликвидировано в Южно-Сахалинске. Работы будут продолжены до конца сентября. Такое решение с учетом немалого количества обращений по предложению председателя Сахалинской областной Думы Андрея Хапочкина поддержал глава островного региона Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, изначально были поставлены сроки с 1 по 31 июля. Однако в дальнейшем, учитывая большой объем работ, ремонт дворов продлили до середины августа. Южно-сахалинским дорожникам осталось привести в порядок около 10 000 кв. метров асфальтового покрытия. Актуальный список тех дворов, которые за оставшееся время будут отремонтированы, в настоящее время формируется. Его специалисты актуализируют в ближайшие дни.
- Действительно, нынешним летом по инициативе губернатора развернулась беспрецедентная ремонтная кампания во дворах. Так, помимо капитального ремонта, сотни дворов уже отремонтированы текущим ремонтом. Это позволит минимизировать разрушения проезжей части во дворах. Погода в городе устойчивая, дождей нет, строительный сезон в разгаре. Поэтому, безусловно, инициатива продлить сроки ремонта до конца сентября, - хорошая. Тем более в администрацию продолжают поступать обращения жителей, в том числе и в мои социальные сети, посредством портала "Сахалин.Онлайн". Мы все фиксируем и передаем специалистам в работу, - сказал мэр областного центра Сергей Надсадин.
Стоит отметить, что текущий ремонт во дворах проводится не только в черте города, но и в планировочных районах.
Администрация Южно-Сахалинска обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт во дворах во время проведения ремонтных работ.
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