В Южно-Сахалинске с улицы Сахалинской убрали кольца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После открытия проезда на перекрестке Ленина-Бумажная минувшей ночью на ул. Сахалинской демонтировали временные кольцевые развязки и демаркировали временную разметку. Проезд осуществляется по прежней схеме, работают светофоры, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства продолжают мониторинг и анализ дорожной обстановки.
Сегодня утром на ул. Сахалинской наблюдались временные заторы. Как отмечают в департаменте, скорее всего это связано с перераспределением потоков: ранее часть автовладельцев выбирали пути объезда заранее предполагая, что ул. Сахалинская будет загружена. А после демонтажа кольцевых развязок и открытия перекрестка Ленина-Бумажная - вернулись на прежний маршрут. В ближайшие дни движение должно нормализоваться. Анализ продолжается, при необходимости могут быть внесены определенные корректировки.
Еще из возможных факторов - временная разметка. После демаркировки она все еще заметна на асфальте. В ближайшее время ее устранят черной краской. Водителям напоминают, что движение организованно по светофорам и знакам.
Также в этой части города продолжается капитальный ремонт ул. Ленина. Проезд закрыт. Открыть улицу планируется 26 августа с ограничениями по ширине движения. Ориентировочно в эти же сроки для сквозного проезда должны открыть ул. Украинскую от ул. Ленина до пр. Мира, а также ул. Чехова, где ведутся работы по ремонту теплотрассы. Проезд по ул. Комсомольской планируется открыть до 23 августа. Сроки могут быть скорректированы, в том числе и по погодным условиям.
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