Круглый стол по вопросам проведения земляных работ пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На круглый стол по вопросам получения разрешения на проведение земляных работ в электронной форме приглашают всех заинтересованных физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей. Мероприятие состоятся 19 августа в 14.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты расскажут гражданам о том, как получить разрешения на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска. При необходимости можно получить индивидуальную консультацию.

Граждан ждут в МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 112.

Справки по телефону 300-725 (доб. 1-5).