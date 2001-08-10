Круглый стол по вопросам проведения земляных работ пройдет в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На круглый стол по вопросам получения разрешения на проведение земляных работ в электронной форме приглашают всех заинтересованных физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей. Мероприятие состоятся 19 августа в 14.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты расскажут гражданам о том, как получить разрешения на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска. При необходимости можно получить индивидуальную консультацию.
Граждан ждут в МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 112.
Справки по телефону 300-725 (доб. 1-5).
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