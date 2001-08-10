Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2021
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09:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Северо-Курильске пожарные потушили дом

В Северо-Курильске пожарные потушили дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 августа в 01.18 в диспетчерскую Северо-Курильского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре. Пожарные прибыли на место в 01.23. К этому моменту открытым пламенем горел расселенный дом, рассказали ТИА "Острова" в Управлении противопрожарной службы Сахалинской области.

Пожар локализовали в 01.26, а полностью ликвидировали в 04.39. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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