В Северо-Курильске пожарные потушили дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 августа в 01.18 в диспетчерскую Северо-Курильского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре. Пожарные прибыли на место в 01.23. К этому моменту открытым пламенем горел расселенный дом, рассказали ТИА "Острова" в Управлении противопрожарной службы Сахалинской области.

Пожар локализовали в 01.26, а полностью ликвидировали в 04.39. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.