Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2021
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09:06, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец, испугавшись стать "невыездным", быстро выплатил долг

Сахалинец, испугавшись стать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы не рисковать запланированным отпуском, житель Поронайского района оплатил моральный вред за причинение вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Мужчина допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщине были причинены телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью. Пострадавшая подала иск в суд, дабы взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования заявительницы и обязал нарушителя выплатить компенсацию морального вреда, но гражданин добровольно  исполнять  решение суда не торопился.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был проведен весь комплекс мер, направленный на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в том числе, было вынесено постановление о временном ограничении на  выезд за пределы Российской Федерации, после чего мужчина оплатил задолженность в полном объеме. Кроме того, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности за неисполнение исполнительного документа в добровольном порядке.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся долги и напоминает, что использование интернет-сервиса "Банк данных исполнительных производств" позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств, а их своевременное исполнение помогает избежать неприятностей, которые способны омрачить предстоящий отпуск.

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