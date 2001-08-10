Сахалинец, испугавшись стать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы не рисковать запланированным отпуском, житель Поронайского района оплатил моральный вред за причинение вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Мужчина допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщине были причинены телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью. Пострадавшая подала иск в суд, дабы взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования заявительницы и обязал нарушителя выплатить компенсацию морального вреда, но гражданин добровольно исполнять решение суда не торопился.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был проведен весь комплекс мер, направленный на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в том числе, было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, после чего мужчина оплатил задолженность в полном объеме. Кроме того, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности за неисполнение исполнительного документа в добровольном порядке.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно оплачивать имеющиеся долги и напоминает, что использование интернет-сервиса "Банк данных исполнительных производств" позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств, а их своевременное исполнение помогает избежать неприятностей, которые способны омрачить предстоящий отпуск.