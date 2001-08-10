На Сахалине полсотни семей переселили из сейсмоопасных квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Аниве торжественно вручили ключи от новых квартир. Их построили на улице Комсомольской в рамках программы переселения из сейсмонепригодного жилья. Новосёлами стали 48 семей, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
- Сегодня очень радостный день, - поздравил жителей мэр Анивского городского округа Артём Лазарев. - Мы все вместе контролировали и высказывали пожелания по этой стройке. Дома получились теплые, светлые, уютные. В течение полутора лет дома были возведены и готовы к заселению. Сейчас вы все будете переселяться, обживаться. Если есть какие-то нарекания, то мы передадим подрядчику для их устранения. Ещё раз вас поздравляю с этим знаменательным событием, это действительно праздник!
Символическую красную ленту вместе с областным министром строительства Алексеем Колеватых разрезали новосёлы.
- Мы все стараемся чтобы предоставляемое жилье было лучше. Чтобы все, как можно скорее, переселялись из аварийного жилья в уютные, хорошие дома. С праздником Вас! Желаю счастья, здоровья и благополучия в новых квартирах, - обратился к счастливым обладателям новых квадратных метров министр строительства.
Возведение многоквартирных домов в Аниве началось в 2019 году. В результате в двух современных монолитных трёхэтажках – появились 48 квартир разной площади, также, уютный двор, детская площадка возле дома.
По инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в регионе действует "Народный контроль". Жители совместно с подрядчиком, уже на стадии строительства дома, могут приходить и контролировать качество работ. Вручению ключей в Аниве предшествовала именно такая работа, когда будущие переселенцы самостоятельно указывали строителям на те недочеты, которые обнаруживали.
В Анивском районе сегодня идет активное строительство жилья. Самая большая стройплощадка площадью 2,8 тыс. кв. метров развернута на ул. Транспортной. Вторая - в селе Троицкое. В планах на ближайшее будущее и переселение людей из аварийного жилого фонда, которое признано таковым после 1 января 2017 года. Общая площадь, необходимая для расселения составляет более 5 тысяч квадратных метров. Строительные площадки для строительства уже определены и ведется активная работа. Чтобы в ближайшие годы людей переселить в комфортное и качественное жилье.
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