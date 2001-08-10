Скверы Южно-Сахалинска будет оберегать частное охранное агентство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Скверы областного центра находятся под охраной. Установленные системы видеонаблюдения помогают не только приучать граждан к соблюдению порядка в общественных местах Южно-Сахалинска, но и решать сложные жизненные ситуации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Недавно открывшийся после реконструкции сквер Пограничников, где были отмечены многократные акты вандализма, взят на особый контроль по поручению мэра Сергея Надсадина. Здесь следит за порядком частное охранное агентство. Сегодня общественное пространство находится под наблюдением лицензированных охранников и системы видеонаблюдения.

- С 19 июля наше общество осуществляет охрану в сквере, за это время специалисты пресекли ряд правонарушений и не только, - рассказал заместитель директора ЧОП «Норд» Владимир Шарко. - На прошлой неделе к нам обратилась встревоженная женщина с просьбой оказать содействие в поиске потерявшегося ребенка. Охранником приняты меры оперативного реагирования и малыш был найден, все хорошо и благополучно закончилось.

Как отметили в муниципалитете эти меры позволили сократить число случаев вандализма. В дневное время ведется усиленная охрана монумента, зоны отдыха и игрового комплекса. Охранники следят не только за сохранностью городского имущества, но и общественного порядка. При обнаружении граждан асоциального образа жизни в нетрезвом виде, их просят покинуть территорию. Последний такой случай произошел вчера.