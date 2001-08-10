Южносахалинцев просят помочь собрать детей в школу: не хватает рюкзаков и тетрадей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается ежегодная акция "Помоги собраться в школу", рассказали ТИА "Острова"в МУА "Центр молодежных инициатив".
Старт благотворительного мероприятия был дан 2 августа городским Центром молодежных инициатив. Целью акции является помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году.
- Мы благодарим всех неравнодушных жителей, кто уже принял участие в акции, - отметила специалист ЦМИ Ирина Медведева. - Для формирования школьных наборов нам ежегодно не хватает рюкзаков, так как это самая затратная вещь из списка необходимых предметов. Также не достает тетрадей в клетку и в полоску.
Напомним, в Южно-Сахалинске действуют шесть пунктов сбора. Они расположены по следующим адресам:
- администрация г. Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173;
- ТД «Амикс», ул. Пуркаева, 110;
- магазин «Амикс», Коммунистический проспект, 49;
- ТД «Школьник», пр. Мира, 19/1, склад 32 и 33;
- магазин КанцПлюс, пр. Мира, 19/7;
- торговый зал «ZIGZAG», ул. Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);
- торговый зал «ZIGZAG», 2-я Центральная ул., 1Б (ТРК «Сити Молл», 3 этаж).
Также к акции присоединился детский технопарк "Кванториум". Там организован еще один пункт сбора канцелярских принадлежностей по адресу: ул.Детская, 8, (корпус слева).
До 26 августа горожане могут приносить любую канцелярию: тетради, пеналы, альбомы, карандаши, ручки и другие предметы. Главное условие - все вещи должны быть новыми.
В выборе необходимых товаров южносахалинцам в торговых центрах помогают волонтеры центра молодежных инициатив. Ребята приглашают жителей города к участию, рассказывают об акции и раздают информационные листовки.
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