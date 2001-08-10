В ПФР рассказали, кто их сахалинцев может претендовать на новые социальные выплаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Две категории жителей Сахалинской области могут претендовать на новые ежемесячные пособия: малообеспеченные родители-одиночки, воспитывающие ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, и женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, находящиеся в трудной финансовой ситуации, расказали ТИА "Острова" в региональном отделении ПФР.
На сегодняшний день ОПФР по Сахалинской области принято в работу около восьми тысяч заявлений от будущих мам и одиноких родителей.
Для определения права на ежемесячное пособие применяется комплексная оценка нуждаемости, при которой учитываются доходы, имущество семьи и правило «нулевого дохода».
Доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в Сахалинской области - 15 тыс. 906 рублей.
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за четыре месяца до даты подачи заявления. То есть, если житель островов обратился за выплатой в августе 2021 года, то будут учитываться доходы всех членов семьи с апреля 2020-го по март 2021-го. Их нужно разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи.
При оценке имущества семьи все должно быть в единственном числе (за некоторыми исключениями): квартира, жилой дом, транспортное средство, земельный участок и т.д.
Правило "нулевого дохода" предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
На сайте Пенсионного фонда доступна полная информация о том, как рассчитывается ежемесячный доход семьи, указаны критерии оценки нуждаемости (учитываемое и неучитываемое имущество), а также содержатся ответы на популярные вопросы о выплатах.
Заявление на обе выплаты островитяне могут подать через портал Госуслуг. При заполнении заявления особое внимание необходимо обратить на правильность указания номера актовой записи о рождении ребенка, так как часто вместо необходимого номера родители указывают серию и номер свидетельства о рождении. Еще распространенными ошибками являются: неверно введен СНИЛС ребенка, не указаны данные о реквизитах актовой записи о расторжении брака, отсутствует информация о судебном решении о взыскании алиментов, нет наименования медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.
Если в заявлении указана недостоверная или неполная информация, то Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет его заявителю на доработку, на которую отводится пять рабочих дней. Если в течение пяти рабочих дней заявитель не направит исправленный вариант заявления, то по заявлению будет вынесено отказное решение. После этого гражданину придётся подать заявление заново.
Среди других причин отказа в назначении пособий могут быть:
- превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в области;
- наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных или неполных данных;
- наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в количестве (размерах), превышающих установленные;
- отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (с учетом правила «нулевого дохода»);
- непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней заявления после возвращения на доработку;
- непредставление заявителем в клиентскую службу ПФР документов (сведений) в течение 10 рабочих дней.
Также сахалинцам стоит помнить, что с 1 июля ежемесячные социальные выплаты зачисляются на карты национальной платёжной системы "МИР". Поэтому если такой карты нет, то ее стоит заблаговременно оформить. Если гражданин по каким-либо причинам не планирует выпускать данную карту, то средства могут быть зачислены на его бескарточный счет, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении.
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