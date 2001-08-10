Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2021
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16:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Опубликован список дворов Южно-Сахалинска, к ремонту которых приступят 13 августа

Опубликован список дворов Южно-Сахалинска, к ремонту которых приступят 13 августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дворовых территорий. На сегодня ликвидировано более 19 000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия в 233 дворах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

 Завтра, 13 августа, работы по асфальтированию запланированы по следующим адресам: ул. Пограничная, 61, ул. Комсомольская, 188, 191, 192, 193, Спортивный проезд, 17, 17Б, Анкудинова, 17, Пушкина, 150. Подготовительные работы сегодня проводились на Пушкина, 150, Анкудинова, 17, Победы, 39А, 41.

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