На Сахалине под конец лета благоустроили пляжные зоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Привести в порядок места отдыха у водоемов поручил губернатор Валерий Лимаренко. Прежде всего, на пляжах должны быть установлены кабинки для переодевания, туалеты и контейнеры для сбора мусора, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- Сахалинцы и курильчане должны иметь возможность отдыхать с комфортом, - отметил Валерий Лимаренко. - Места в нашей области очень красивые, но не везде были благоустроены должным образом. Поставил задачу мэрам исправить это, тем более, что с погодой в этом сезоне нам очень повезло.

Зоны отдыха оборудовали кабинками, контейнерами и туалетами в Корсаковском, Анивском, Невельском, Холмском, Долинском, Томаринском, Смирныховском и Охинском районах. Частично с задачей справились в Курильском, Поронайском и Углегорском районах. Где-то еще предстоит дооборудовать пляжные зоны. В Александровск-Сахалинском районе сейчас ведется строительство набережной, оборудование завезено и ожидает установки.