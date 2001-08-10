Сахалинские путешественники прошли по пути адмирала Невельского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с руководителем клуба "Sakhalin fishing and travel", членом Русского географического общества Максимом Сорока, который рассказал об итогах экспедиции "По следам адмирала Г.И. Невельского", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Максим Сорока подробно описал все этапы путешествия. Поход не обошелся и без непредвиденных ситуаций, в том числе технических сложностей с транспортом и сюрпризов от погоды. Но в каждом пункте остановки участники экспедиции находили поддержку от местных жителей: их всегда были готовы угостить вкусной едой и помочь с топливом. А о красотах местной природы и самого Амура Максим Сорока может рассказывать с восторгом бесконечно.

Радушно встретили путешественников с Сахалина в одной из точек маршрута - Николаевске-на-Амуре. Город основал Г.И. Невельской, здесь чтят память об этом историческом событии и рады, всем, кто интересуется его географическими открытиями. Сотрудники местной администрации провели для гостей с острова много интересных экскурсий по знаковым местам.

Участники экспедиции передали главе Николаевского муниципального района Анатолию Леонову фотоальбом о Южно-Сахалинске «В городе света», а также "Книгу об адмирале Невельском" сахалинского исследователя, общественного деятеля, публициста Сергея Пономарева. Их путешественникам в день старта экспедиции вручил мэр Сергей Надсадин. В ответ - Анатолий Леонов передал в Южно-Сахалинск книгу об истории Николаевска-на-Амуре "Первый город на Амуре", а также фотоальбом "Нижнеамурье моё".

- Задача нашей экспедиции была напомнить о заслугах адмирала Невельского. Еще хотели показать, что два региона - Сахалинская область и Хабаровский Край - находятся совсем близко. Всего 8 км пути от мыса Погиби и 35 км от точки, где переходили пролив мы. Это всего час пути. Поэтому нужно обязательно путешествовать, побывать на Амуре. Он поражает воображение своей красотой, - поделился Максим Сорока, - Также были рады рассказать соседям о нашем регионе и городе, подружиться. Большое спасибо, нашим партнерам, а также администрации Южно-Сахалинска. Мы нашли полное взаимопонимание в важности этой просветительской работы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Сергей Надсадин отметил, важность и необходимость продолжения деятельности клуба. Это взаимодействие с соседями, что также славит город и наш регион.

На встрече присутствовали представители департамента культуры и городского туристического центра. Сергей Надсадин дал поручение рассмотреть возможные варианты поддержки работы клуба, использования их идей и опыта для организации экскурсионных маршрутов для южносахалинцев.

Кроме того, по итогам экспедиции ее участники смонтируют фильм. Он станет видео-уроком для школьников о легендарном маршруте исследователя Геннадия Невельского.

Напомним, 7 участников экспедиции на трех небольших лодках дошли до города Николаевск-на-Амуре, по реке Амур поднялись до реки Амгунь и озер Далган и Дальжа. Именно такой путь преодолел адмирал Невельской со своей командой, чтобы исследовать устье Амура. Маршрут у мореплавателя занял три года. Команда сахалинцев прошла его с 15 по 31 июля.