Уже почти 18,5 тысяч жителей Южно-Сахалинска получили "карту сахалинца"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почти 18,5 тыс. жителей областного центра уже стали обладателями "Карты сахалинца". Заявлений на оформление подано более 27 тыс. С начала августа к проекту присоединился "Сбербанк", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Возможности "Карты сахалинца" стали доступны владельцам карт платежной системы МИР. Привязать карту можно самостоятельно через приложение "Острова.65". Также в отделениях банка сотрудники и волонтёры помогают всем желающим скачать приложение, оформить или привязать имеющуюся карту МИР. Южносахалинцам старше 55 лет в оформлении помогут и специалисты центра социальной поддержки. Держатели карты смогут получать скидки и специальные предложения.
С 1 сентября "Сбербанк" начнет выпускать карты для школьников. Функции будут наполняться поэтапно. С помощью таких карт дети смогут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте, оплачивать питание. Карту можно будет использовать в качестве пропуска в образовательные учреждения.
С помощью социальной карты островитяне старше 70 лет бесплатно пользуются услугами общественного транспорта, а люди от 55 – посещают учреждения культуры и спорта, получают повышенный кешбек и скидки в магазинах и аптеках (от 1,5 до 25%).
На "Карту сахалинца" жители областного центра могут получать различные социальные выплаты, пенсию и зарплату. С ее помощью можно оплачивать любые покупки. При этом в "Сбербанке" для льготной категории граждан и участников зарплатных проектов выпуск и обслуживание карты - бесплатные.
Оформить карту, подав заявление, можно также еще в четырех банках - партнерах проекта. Подробная информация о финансовых организациях и о возможностях карты, размещена на сайте https://eks.sakhalin.gov.ru.
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