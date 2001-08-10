Общественники в Южно-Сахалинске принимали дворы после ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дворовых территорий. Бригады подрядных организаций работают во дворах, ликвидируя дефекты асфальтового покрытия, доставляющие неудобства жителям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В работу взяты все дворовые территории, требующие текущего ремонта, заявки на которые в администрацию города подали управляющие компании и ТСЖ.

Одновременно с ремонтом представители администрации города совместно с общественниками ведут приемку уже отремонтированных дворов. Так, сегодня проверяли выполнение ямочного ремонта во дворах в новом микрорайоне Дальнего. В частности на ул. Крымская,7 и Байкальская, 8. Здесь картами заасфальтированы несколько крупных ям.

- У нас двор в принципе нормальный и дворник хороший. Но вот были большие ямы. Особенно на пути к мусорным контейнерам. Постоянно лужа была, приходилось обходить, а сейчас все отремонтировали - это хорошо, - рассказал местный житель Александр Романов.

Между тем у общественников возникли вопросы к качеству асфальтирования.

- Картами сделано все хорошо, качественно. Нам не понравилось качество в местах стыковки. И еще видимо были не замечены уклоны, где сейчас может скапливаться вода и образовываться лужи. Важно было управляющей компании контролировать этот момент. Все замечания передадим в администрацию для реагирования. Мы смотрим на ремонт как жители и вопросы нас волнуют те, которые волнуют жителей. Положительный факт - дорожники учитывают наши замечания и пожелания. Такое взаимодействие и то, что нас слышат поспособствует повышению результативности работ, - считает общественник, исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Зинаида Чернуха.

Замечания будут переданы в управляющую компанию для работы с подрядной организацией для исправления недочетов.

Работы по текущему ремонту дворов продолжаются. Уже устранено более 15500 квадратных метров дефектов. График ремонта дворов на эту неделю опубликован на сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/21324). Он может быть скорректирован с учетом погодных условий. Полный адресный перечень дворов, в которых запланирован текущий ремонт в этом сезоне, размещен на официальном сайте: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1981/27210.