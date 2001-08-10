По поручению Валерия Лимаренко в Березняках проверят движение автобусов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Березняков Татьяна пожаловалась, что поездка в областной центр стала головной болью для сельчан. Переполненные автобусы проезжают мимо остановок. Глава региона поручил провести проверку и анализ пассажиропотока на маршруте, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
При необходимости перевозчик выпустит автобусы большей вместимости. Также пассажиров просят сообщать о некачественном предоставлении транспортных услуг в областной минтранс. Необходимо указать дату, время, место события и регистрационный номер автобуса. Обращение можно оставить на сайте министерств или на портале Сахалин.онлайн.
Транспортное сообщение между областным центром и Березняками сегодня поддерживается тремя маршрутами. Автобус №252 от Южно-Сахалинска до Старорусского каждый день совершает три утренних рейса и один вечерний.
Также через село проходят межмуниципальные автобусные маршруты №112 и 505. На маршруте 112 ежедневно работают 14 автобусов вместимостью от 16 до 30 пассажиров с интервалом движения 20 минут. По маршруту 505 рейсы выполняют автобусы вместимостью 35 мест. В будние дни осуществляет 14 рейсов, по субботам – 12, по воскресеньям – 10 рейсов.
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