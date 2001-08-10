ВТБ: число посетителей портала "Ближе к делу" выросло более чем на 50%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Количество посетителей информационно-образовательного портала ВТБ для предпринимателей "Ближе к делу" достигло 1 млн пользователей. Рост составил 55% с начала 2021 года. В Сахалинской области портал посетили более 1 100 предпринимателей.
На портале ВТБ "Ближе к делу" можно получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса.
По статистике портала наибольшей популярностью у посетителей пользуются статьи с практическими рекомендациями для бизнеса, такими как работа по франшизе, регистрация ИП, разработка регламента компании, запуск маркетплейсов и агрегаторов, расчет экономической эффективности вложений, стимулирование покупателей и другие. Наибольшее количество прочтений также у материалов на тему законодательных изменений в сфере предпринимательства, в том числе регулирующих удаленную работу.
Бесплатные обучающие курсы, вебинары и другие мероприятия ресурса в первом полугодии посетило более 10 тыс. собственников и руководителей среднего и малого бизнеса. Рекордное количество участников было на конференции, посвященной масштабированию розничного бизнеса предпринимателей, а также вебинарах по вопросам ВЭД в современных условиях, развитию лидерских качеств, запуску сезонного бизнеса и на первом мероприятии в рамках запущенной в июле серии онлайн-конференций "Бизнес День ВТБ".
- Наш главный приоритет - это забота о клиентах, поэтому мы активно инвестируем в развитие и рост их профессиональных компетенций. Информационно-образовательный портал "Ближе к делу" помогает предпринимателям в повседневной работе и повышении эффективности своего бизнеса. Мы создаем контент, который максимально отвечает текущим реалиям и актуальным запросам предпринимательского сообщества, и рост числа пользователей показывает, что мы движемся в верном направлении, - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.
Для начала онлайн-обучения на портале "Ближе к делу" нужно зарегистрироваться на сайте kdelu.vtb.ru и выбрать интересующий курс или вебинар. Проходить их можно с любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.
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