Дорогу до Синегорска заасфальтируют в следующем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорогу между Южно-Сахалинском и Синегорском в этом году отсыпят щебнем, а в следующем – начнут асфальтировать. Работы будут выполнены по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Дорога принята в областную собственность с 1 июня этого года. Первый этап работ завершат уже до конца августа. Наиболее уязвимые участки дороги длиной 850 метров отсыпят щебнем. Кроме того, там покрасят пешеходные и мостовые ограждения и установят урны на автобусных остановках. В районе села Санаторное восстановят откос насыпи земляного полотна.
Полностью щебеночное покрытие дороги будет восстановлено до конца октября. Необходимое финансирование этой работы – 40 миллионов рублей – предусмотрено текущими правками в закон о бюджете Сахалинской области.
В перспективе – асфальтирование трассы. Его планируют начать уже в следующем году. Ранее был разработан проект 1 этапа реконструкции. Длина участка – 7,9 километра. Кроме того, в этом году начнут разработку проектной документации на асфальтирование второго отрезка трассы. В рамках дорожных работ предлагается в том числе обустроить тротуары и дренажную систему, построить автобусные остановки и установить освещение.
Кроме того, особое внимание уделяется содержанию асфальтового отрезка дороги длиной 18 километров. К сегодняшнему дню на нем выполнены работы по восстановлению поврежденных участков, нанесена разметка, производится окос полосы отвода.
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