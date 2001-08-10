Эксперты из столицы обучают сахалинских волонтеров перед форумом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучение волонтерского корпуса Всероссийского молодежного форума "ОстроVа" стартовало в областном центре. Участников ждет несколько дней образовательной программы с экспертами из Москвы и Екатеринбурга.

Всего волонтерский корпус объединит более 60 человек в возрасте от 18 лет. Они будут работать по 6 функциональным направлениям: в службах аккредитации, протокола, сопровождении и других.

- Отдельно хочется сказать спасибо нашим серебряным добровольцам, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. - Это активисты в возрасте 55+. Опыт и молодость - это всегда очень хорошо и полезно. Я уверен, что обучение пойдет на пользу каждому из ребят. Волонтеры - наши самые главные помощники, без которых не может обойтись ни одна форумная площадка.

Обучение волонтеров нацелено на практику, поэтому привычных лекций почти не будет. Участников ждут мастер-классы, тренинги, стратегические сессии и нетворкинг.

- Мы особенно смотрим на коммуникативные навыки и определяем другие компетенции ребят, чтобы прокачать их, - рассказала эксперт обучения волонтеров Виктория Дрючкова. - Перед обучением они заполняли анкету, где писали о том, в каком направлении хотят работать. Но хочу и могу - это разные вещи. Итогом нашей программы, помимо развития личных качеств ребят, станет качественно подобранный волонтерский корпус.

Большая часть участников обучения представляет Сахалинскую область, однако есть и те, кто приехал из других городов. В областной центр прибыли добровольцы из Казани, Самары, Владивостока, Москвы и республики Калмыкия.

- Когда мы объявляли набор добровольцев, то сообщали, что в волонтерский корпус могут попасть только жители Сахалина и Курильских островов, - рассказал рассказала координатор волонтёрской программы Кристина Давыдова. - Однако мы получили огромное количество заявок от ребят из других регионов. Многие из них опытнейшие волонтеры, которые работали на масштабных событиях страны. Конечно, мы не смогли им отказать. Ребята приехали за свой счет, они также сами оплачивают проживание. Эти вопросы мы закрыли только для местных ребят, остальные справляются своими силами.

Хасан Озодов прибыл на Сахалин из республики Калмыкия. Молодой человек уже был добровольцем на форуме "ОстроVа" прошлом году.

- Мне все очень понравилось, атмосфера была крутая, поэтому я приехал в этот раз, - рассказал Хасан Озодов. -. Люди добрые и отзывчивые, коллектив волонтеров был классный. Мы отлично отработали, и я захотел снова окунуться в работу здесь, получить новые знания. Мне все это по душе.

Обучение добровольцев завершится 11 августа, а уже 13 начнется форум "ОстроVа". В этом году он соберет около 500 участников, волонтеров, экспертов. На протяжении недели они будут работать по трем направлениям: "ОстроVа развития", "ОстроVа экологии" и "ОстроVа креативных индустрий".

Помимо занятий, для участников предусмотрена обширная экскурсионная и культурная программа – поездки по острову по программе треков, познавательные прогулки по городам форума, вечерние мероприятия на берегу моря, тематические фестивали, выставки и многое другое.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Сахалинской области.