Власти Хоккайдо рассказали коллегам из Сахалинской области. что достигнут углеродной нейтральности к 2050 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вопросы углеродной нейтральности обсудили представители власти островных регионов. Обмен опытом прошел в формате видеоконференции. Организаторами встречи выступили министерство экономического развития Сахалинской области и Губернаторство Хоккайдо, расскаазила ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Наши регионы всегда сотрудничали в самых разных областях: экономика, культура и спорт, внешняя торговля, - рассказал заместитель министра экономического развития области Алексей Бутуханов. - Одним из важных вопросов взаимодействия является окружающая среда. Создание низкоуглеродной экономики – на сегодняшний день одно из приоритетных для Сахалинской области направлений, поскольку от экологии региона зависит здоровье наших граждан, развитие туризма и инвестиционная привлекательность. Сахалинская область стала пилотным регионом в России, который реализует программу по достижению углеродной нейтральности.
Презентацию основных мероприятий, реализуемых в этом направлении в области представили заместитель министра цифрового и технологического развития Евгений Гетц и представитель губернатора по климату и устойчивому развитию Динара Гершинкова.
Мероприятия по декарбонизации Сахалинской области включают в себя переход на возобновляемые источники энергии, проекты по увеличению поглощения парниковых газов, газификация производственных и жилых помещений, создание инфраструктуры по вторичной переработке отходов, перевод транспорта на экологически чистое топливо и электричество.
В ходе встречи представители губернаторства Хоккайдо поделились экологическими проблемами, с которыми сталкивается регион за последние годы. Японские коллеги затронули тему изменения климата и проинформировали о региональной политике по снижению выбросов парниковых газов.
Представитель японской стороны из Департамента экологии и жизни населения Хидэкадзу Нагаи представил план концепции "Декарбонизация Хоккайд"» до 2050 года.
- Япония тоже поставила перед собой цель – добиться нулевых выбросов парниковых газов до 2050 года, - рассказал начальник управления по делам с Россией Департамента планирования и координации Губернаторства Хоккайдо Тэцуфуми Ямада. - В связи с этим Хоккайдо проводит работу в рамках плана развития мер по борьбе с глобальным потеплением. Сегодня мы бы хотели обменяться информацией о том, что делается в наших регионах, какие приоритетные направления работают. Также нам интересно найти плоскости, по которым можно сотрудничать в будущем, и определить механизмы реализации такого сотрудничества.
В конце первой установочной встречи стороны договорились продолжить диалог. Следующее мероприятие запланировано на начало сентября.
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