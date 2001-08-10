Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году впервые ввели номинацию "Лидер индустрии общественного питания". Также на масштабном областном конкурсе выберут "Лидера пищевой промышленности".

В островном регионе реализуется экономическая политика, направленная на развитие потенциала отраслей несырьевого сектора экономики. В фокусе внимания - пищевая промышленность и сельское хозяйство. Поддержать и поощрить лучших представителей отрасли призвана ежегодная премия Губернатора "Сахалинский маяк". О новой номинации, мерах поддержки сахалинских товаропроизводителей и разнообразии островной кухни рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

- Инна Владимировна, расскажите, какие направления пищевой промышленности в настоящее время развиваются в Сахалинской области?

- В островном регионе сейчас работают 184 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – в хлебопекарной, кондитерской, мясной, молочной отраслях, производстве пива, безалкогольной продукции и минеральной воды. Именно они обеспечивают поставку жителям основных социально значимых продуктов питания. Кроме производства традиционной линейки, эти компании работают над новыми видами товаров. Ежегодно порядка 140 новых наименований продукции выпускается на продовольственный рынок Сахалинской области.

Предприятия проводят достаточно активную инвестиционную политику. К примеру, молокозавод в Поронайске наладил производство мороженого, которое не производили в области более 20 лет. Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика построила дополнительный цех на действующем предприятии, наладив выпуск сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий. В районах области открываются новые пекарни - только за 2020 год введено в действие 14 новых производственных объектов, которые выпускают хлеб и снабжают жителей Сахалинской области разнообразными хлебобулочными изделиями. В районах Крайнего Севера также открываются производственные цеха. К примеру, ООО "Пекарь" в Ногликах ввел в эксплуатацию новый мясоперерабатывающий цех, где выпускаются колбасные изделия, деликатесы и полуфабрикаты из мяса. Покупатели уже высоко оценили продукцию за вкус, свежесть и ценовую доступность.

Также в регионе впервые открылся цех по производству комбикормов на территории Холмского района. Это производство необходимо для своевременного и полноценного обеспечения кормами сельскохозяйственных животных - свиней, крупного рогатого скота и птицы.

Среди сельхозпредприятий предприятий, продукция которых выходит с добавленной стоимостью, хочу отметить птицефабрику "Островную", где ведется строительство цеха по переработке мяса птицы. Такие предприятия получают государственную поддержку на частичное возмещение затрат.

- Расскажите о двух номинациях премии губернатора "Сахалинский маяк", которые в этом году курирует ваше министерство?

- Министерство предложило две номинации на конкурсе "Сахалинский маяк": "Лидер индустрии общественного питания" и "Лидер пищевой промышленности". Что касается предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, то данная категория участвует в этом конкурсе уже второй год. Конкурс по номинации, посвященной предприятиям общепита, пройдет в этом году впервые.

- В чем особенность новой номинации и почему появилась необходимость ее появления?

- В этой сфере общественного питания работают порядка 900 предприятий - бары, рестораны, закусочные, производственные и школьные столовые. Этот сегмент сейчас очень востребован, а в ходе конкурса жители смогут сами оценить, где наилучшая культура обслуживания, профессиональные повара и разнообразная кухня. Благо, в области сейчас можно отведать и русские, и корейские, и японские, и сербские и другие блюда - каждый может выбрать кухню по вкусу. Да и посещаемость предприятий общественного питания растет. Поэтому необходимо увидеть оценку именно этой сферы, ведь это может стать стимулом для развития каких-то дополнительных услуг, а также главным направлением гастрономического туризма.

- Что даст победа в "Сахалинском маяке" для участников этих номинаций?

- Конечно, в первую очередь, это престиж. Получить первое место и кубок из рук губернатора Сахалинской области - большая честь. Плюс, если предприятие высоко оценили по всем показателям, это говорит о том, что его продукция получила признание у жителей. Этот факт будет привлекать большее количество покупателей. Поэтому для предприятий это очень престижная премия.