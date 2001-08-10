Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заседание молодёжного книжного клуба "12 стульев" при СахОУНБ им. Н.А. Тарасова пройдёт 28 ноября в 17:00. Участники обсудят сборник рассказов и миниатюр "В нашем лесу" Николая Тарасова - сахалинского писателя, исследователя и краеведа.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, выбор книги символичен: Тарасов известен не только литературными произведениями, но и исследованиями истории и природы островного края. Сборник знакомит с миром сахалинской природы, в нём яркие наблюдения, тонкий юмор и жизненная мудрость. В рассказах и миниатюрах переплетаются любовь к родной земле, доброта и внимание к человеческим ценностям.

На встрече участники познакомятся с творческим наследием автора, поделятся впечатлениями и обсудят главные темы произведения. Формат клуба предполагает живую дискуссию, где каждый может высказать мнение и открыть новые грани прочитанного.

"12 стульев" - один из постоянных проектов библиотеки, направленных на популяризацию чтения среди молодёжи и развитие культуры литературного диалога. Встреча пройдёт в молодёжном центре "Универсалка" на втором этаже. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-02.