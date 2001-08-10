Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд главной островной библиотеки пополнился эксклюзивным экземпляром дебютного номера нового литературно-критического журнала "Литсовременник". Издание привезла с XVI Всероссийского литературного форума-фестиваля "Капитан Грэй" в Мурманске сахалинский литературный эксперт, писатель и ведущий библиотекарь Анна Сафонова.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, "Литсовременник" - совместный проект издательства "СТиХИ" и группы ведущих литераторов. Главным редактором выступил Андрей Тимофеев, директором - поэтесса Алла Поспелова, художественным руководителем - Арсений Ли. Концепция журнала сочетает глубокое содержание с ярким современным визуальным исполнением: на страницах читатели находят острую литературную критику, нескучное литературоведение и необычные рецензии на культурные события.

В первом номере представлены материалы 27 известных литераторов. Среди авторов выпуска — Сергей Лукьяненко, Вячеслав Коновалов, Влад Маленко, Анастасия Черноус и другие писатели и поэты.

Название издания отсылает к истории отечественной словесности. Журнал «Современник», задуманный Александром Пушкиным, впервые вышел в 1836 году. Новый «Литсовременник» позиционирует себя как продолжатель этих традиций.

Арсений Ли и Алла Поспелова — не только создатели журнала, но и замечательные поэты. Мы с Арсением выросли как авторы еще на Форуме молодых писателей в Липках в начале двухтысячных. Учились у разных мастеров, не пересекались, а вот в Мурманске нашли друг друга, где я одной из первых прочитала первый номер журнала и приняла приглашение стать одним из авторов будущих выпусков, — поделилась Анна Сафонова.

После библиографической обработки эксклюзивный экземпляр займет место в зале им. А.П. Чехова на втором этаже. Из-за уникальности издания оно будет доступно только в режиме читального зала.