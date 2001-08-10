Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пятый выпуск проекта "Книжный стендап" состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке им. Н.А. Тарасова 24 декабря в 18:00. Тема вечера - "Библиотека в собственном соку".

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, участники обсудят закулисье книжных стеллажей, читательские привычки и забавные истории, которые не встретишь ни в одном романе.

Для желающих выступить за час до начала организуют мастер-класс по ораторскому искусству, который поможет превратить волнение в уверенность. Подать заявку на участие (текст монолога, тема выступления) можно по ссылке или по телефону +7 (4242) 45-25-02.

Проект сочетает формат открытого микрофона с элементами литературной дискуссии. Участники в неформальной обстановке делятся личным читательским опытом, смеются над библиотечными буднями и вступают в живой диалог с единомышленниками.

В программе предусмотрены авторские монологи продолжительностью 5-7 минут на темы: забавные и неловкие библиотечные приключения, "читательские грехи" с просроченными сроками возврата, детективные истории поиска книги по смутным приметам, а также личные истории о взаимоотношениях с библиотекой длиной в жизнь.

Встреча пройдёт в зале им. А.П. Чехова на втором этаже. Вход свободный. Особенностью декабрьского выпуска станет конкурс новогодних костюмов, где приветствуются образы литературных героев и креативные наряды.