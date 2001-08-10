Обновлённый "Камин" открыл двери для молодых талантов Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске открылось обновлённое молодёжное пространство "Камин" Центра молодёжных инициатив. Помещение на проспекте Мира, 263Б, знакомое горожанам как клуб "Альтаир", после перезагрузки стало многофункциональной творческой площадкой.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, с первыми резидентами пообщались вице-мэр Дмитрий Хайбриев и руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько. Сейчас здесь работают фотомастерская, профессиональная студия звукозаписи и театральная студия, а современная медиалаборатория даёт возможности для создания видео- и аудиоконтента. Именно здесь вице-мэр принял участие в записи первого пилотного подкаста.
В Южно-Сахалинске много яркой, талантливой молодёжи. Город постоянно открывает новые имена в музыке, хореографии и литературе, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев. - В современном пространстве есть всё необходимое, чтобы ребята могли комфортно репетировать, записывать свои первые профессиональные треки, снимать клипы и смело заявлять о себе.
Модернизация стала возможной благодаря субсидии из федерального бюджета по программе Росмолодёжи "Регион для молодых" в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году Центр молодёжных инициатив в составе региональной заявки победил в конкурсе этой программы.
Интерактивную экскурсию провёл директор ЦМИ Олег Гортованов. Он отметил, что здесь можно организовывать выставки фотографий и картин, а также воплощать идеи на стыке разных видов творчества. К открытию площадки в студии уже записали авторские стихи южно-сахалинских поэтов, вскоре записи появятся на музыкальных платформах. В планах - серия экскурсий для школьников и студентов.
Впечатлениями поделились и резиденты. Музыкант Дмитрий Ли отметил, что новое оборудование позволяет работать на другом качественном уровне, а Иван Махтодин рассказал, что камерное настроение старого "Камина" сохранилось.
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