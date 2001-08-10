На Сахалине подвели итоги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной библиотеке Сахалинской области подвели итоги международной просветительской акции "Литературный диктант-2026". Акция проводилась 25 сентября, итоги были подведены 30 сентября.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, мероприятие прошло по инициативе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также Министерства культуры Мурманской области.

В 2026 году акция приобрела глобальный масштаб: по всему миру работали более 1500 площадок, а любители чтения из 25 стран объединились, чтобы проверить, насколько хорошо они помнят произведения классической русской литературы. Участники отвечали на 20 вопросов по отечественной литературе. Звание "отличник" предполагало не менее 18 правильных ответов, однако в этом году среди участников площадки СахОУНБ им. Н.А. Тарасова его не получил никто.

По итогам проверки тестовых заданий призовые места распределились следующим образом. Первое место разделили три участницы: Ивлева Алиса, Котляр Алевтина и Сафонова Анна. Второе место заняла Олейникова Анастасия. Третье место разделили Кимпель Алевтина и Шмыкова Любовь.

Победители получили дипломы от Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и памятные подарки от СахОУНБ им. Н.А. Тарасова.

Правильные ответы на тестовые задания "Литературного диктанта-2026" будут опубликованы 1 октября на официальном сайте акции: литдиктант.рф.