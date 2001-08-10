Сахалинцев приглашают на мастер-класс по китайской каллиграфии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев и гостей острова приглашают освоить искусство китайской каллиграфии – мастер-класс пройдёт 13 сентября в Информационном центре международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Начало занятия запланировано на 14:00. Каллиграфия представляет собой уникальную составляющую традиционной культуры Востока, её история насчитывает не один десяток веков, причём отдельные стили китайского письма сформировались ещё до нашей эры и дошли до наших дней практически без изменений.

Организаторы адресовали встречу тем, кто хочет освоить основы каллиграфии, но пока не знает, с чего начать. На мастер-классе гостей ждёт полноценное погружение в мир каллиграфического искусства: ведущий познакомит участников с традиционными инструментами – кистью, тушью, тушечницей и специальной бумагой, а затем перейдёт к изучению базовых техник написания иероглифов. Кульминацией станет практическое занятие, в ходе которого каждый участник собственноручно создаст уникальную работу с иероглифом «Осень».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, количество мест на мастер-класс ограничено, поэтому организаторы просят желающих заранее позаботиться о записи. Записаться можно по телефону 45-25-47. Участие бесплатное, все необходимые материалы предоставят организаторы. Приходить рекомендуется за 5–10 минут до начала, чтобы успеть занять место и настроиться на творческий процесс.