Сахалинский зооботанический парк приглашает на мероприятия выходного дня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк приглашает познавательно и интересно провести выходные. Участие во всех мероприятиях — по входному билету в зоопарк.
1 августа. 11:00; 14:00. Интерактивная лекция «Анатомия хищника»
Обычно мы видим хищников только со стороны. Но специалисты зоопарка предлагают заглянуть чуть глубже — туда, где начинается настоящая природа хищников. Что делает их эффективными охотниками, и какие стратегии они выбирают исходя из строения своего тела? Ответы на эти и другие вопросы — на мероприятии.
Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»
1 августа. 15:00. Показательное кормление енотов-полоскунов
«Не могу работать — у меня лапки»: такое оправдание от енотов не принимается. Ведь как раз их лапки очень хорошо развиты. Ими еноты могут выполнять довольно сложные манипуляции. Полоскать еду в воде — одна из них. Но для чего еноты-полоскуны это делают, и какие ещё привычки есть у ловких хищников, расскажут специалисты зоопарка.
Место встречи: экспозиция «Хищные млекопитающие»
2 августа. 15:00. Показательное кормление льва
Не бойтесь, он не кусается… он проглатывает целиком. Сильная челюсть льва позволяет ему разрывать добычу на большие куски, которые он не жуёт. Сколько же нужно мяса, чтобы прокормить самого царя зверей и для чего ему разгрузочные дни? Расскажут в зоопарке.
Место встречи: экспозиция «Кошкин дом»
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