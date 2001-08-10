Зооботанический парк приглашает на тематические экскурсии «Закулисье в зоопарке»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сделать это лето незабываемым возможно с экскурсией по закулисью зоопарка. Новый сеанс уже ждёт своих зрителей 1 августа в 12:45. Специалисты расскажут о работе современной ветклиники, познакомят с шеф-поварами обитателей зоопарка и лаборантской «Экзотариума», а также проведут мастер-класс по обогащению среды приматов.
Мероприятие платное продолжительностью около 2 часов. Стоимость участия — 500 ₽ с человека + входной билет (оплачиваются в кассе). Чтобы всем участникам было комфортно, количество мест ограниченно. Необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://sakhzoo.timepad.ru/event/4108637/
Вопросы можно задать по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (доб. 133).
Место встречи: экспозиция «Приматы».
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