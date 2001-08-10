В сахалинской библиотеке Ярилин день отметят стихами и музыкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной научной библиотеке готовятся к проведению летнего праздника, вдохновленного славянским народным календарем. Мероприятие объединит литературное творчество и музыкальные выступления.

Литературно-музыкальный вечер под названием «Макушка лета» состоится в беседке Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова. Встреча начнется 1 июля в 18:00. Дата выбрана не случайно — она совпадает с Ярилиным днем, который в древнеславянской традиции считается временем наивысшего расцвета природы и пика солнечной энергии.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Перед гостями выступят участники поэтического объединения «Интонация» с авторскими и тематическими чтениями. Также свои номера покажет театральная студия «Счастливый случай». Помимо концертной части, посетителям предложат узнать о старинных поверьях и обрядах, связанных с первым днем июля. Согласно народным представлениям, в этот день запрещалось предаваться унынию и сквернословить, а сам период воспринимался как время, благоприятное для зарождения новых идей и творческих начинаний.

Как сообщили ТИА "Острова" в библиотеке, встреча задумана как площадка для сохранения культурных традиций и живого общения людей, увлеченных искусством. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(4242)45-25-46.