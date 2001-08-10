Молодые специалисты из Сахалина и Беларуси обсудили применение ИИ и театральные практики в библиотеках

25 июня состоялась Международная школа молодого специалиста, которая получила название «Библиотека – пространство для новых возможностей». Это событие объединило на своей онлайн-площадке представителей библиотечного сообщества из двух стран — России и Республики Беларусь. Главной целью встречи стало обсуждение текущих и долгосрочных трендов в профессии, а также презентация и анализ успешных социокультурных проектов, которые реализуются сотрудниками библиотек в возрасте до 35 лет.

В мероприятии приняли участие как руководители, так и рядовые специалисты библиотек Могилева и Могилевской области, а также их коллеги из нескольких российских городов. География участников охватила Кемерово, Курск, Псков, Хабаровск и Южно-Сахалинск. В рамках встречи были заслушаны доклады, посвященные широкому спектру тем: от внедрения креативных индустрий в повседневную работу учреждений до использования генеративных нейросетей в краеведческих изысканиях. Особое внимание уделили реализации грантовых программ инклюзивной направленности для посетителей с нарушениями зрения, методам сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, популяризации чтения посредством театральных постановок на базе библиотек и процессу формирования краеведческих баз данных.

Среди выступавших была ведущий библиотекарь отдела комплексного библиотечного обслуживания Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова Мане Оганесян. Она представила коллегам доклад, в котором осветила вопросы развития молодежных проектов в библиотечной сфере через призму международного взаимодействия.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, все материалы, подготовленные по итогам прошедшей встречи, планируется опубликовать в специализированном информационно-аналитическом журнале «Вестник библиотек», издателем которого выступает Могилевская областная библиотека. Впоследствии электронная версия этого сборника также станет доступна для широкой аудитории на официальном сайте указанного белорусского учреждения.