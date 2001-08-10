Сахалинская библиотека провела инклюзивную экскурсию для маломобильных граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки организовали выездное мероприятие для людей с инвалидностью и граждан с ограниченной подвижностью. Экскурсия под названием «Новый Сахалин» состоялась 23 июня и стала частью культурно-просветительского проекта «Исследуя Сахалин», инициатором которого выступает СахОУНБ им. Н.А. Тарасова.

Маршрут начался с посещения Храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого), расположенного на территории железнодорожной больницы. Святитель Лука, известный также как профессор медицины В. Ф. Войно-Ясенецкий, почитается как покровитель врачей и пациентов. Приход с 2008 года ютился в небольшой комнате внутри медучреждения, однако в 2018 году рядом с больницей было возведено отдельное здание храма. Архитектурно оно повторяет облик храма Покрова на Нерли во Владимирской области, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри хранятся мощи святого – частицы нетленного тела, доставленные из симферопольского собора Святой Троицы в Крыму, где святитель Лука завершил свой земной путь.

Следующей частью маршрута стала улица имени Владимира Жириновского. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, эта магистраль стала первой на всём Дальнем Востоке, получившей имя политического деятеля.

Завершающей точкой экскурсионной программы стал Храм святителя Николая Чудотворца. История его строительства началась с первых шагов в 1996 году, однако непосредственно к работам удалось приступить только осенью 2003 года. Спустя год было принято решение возводить деревянный храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. 19 декабря, в день памяти этого святого, состоялись молебен и чин освящения строительства – эта дата считается днём рождения нового прихода.

Участники экскурсии познакомились с современным обликом Южно-Сахалинска, где духовные традиции соседствуют с актуальными архитектурными решениями. Мероприятие позволило гостям увидеть, как сегодня формируется культурный ландшафт областного центра.

Библиотека уделяет значительное внимание созданию доступной среды для всех категорий граждан. Для перевозки маломобильных участников подобных встреч используется специально оборудованный автомобиль, оснащённый подъёмником и креплениями для инвалидных колясок. Благодаря этому люди с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность полноценно участвовать в культурно-просветительских проектах СахОУНБ.